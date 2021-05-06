Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що роки перебування при владі адміністрації 45-го американського лідера Дональда Трампа були "складними часами" для нашої країни.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю американському телеканалу CNN напередодні візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

Журналісти зазначили, що заява Кулеби про “складні часи” пролунала у контексті скандалу 2019 року, пов’язаного із Трампом і звинуваченнями в тому, що американський президент тиснув на українського лідера Володимира Зеленського (з метою проведення розслідування проти суперника на президентських виборах у США Джо Байдена і його сина Хантера). Той скандал тоді спровокував у США процес імпічменту Трампа, проте Конгрес за це не проголосував.

“Це був складний час, і в той момент ми всі були зосереджені на одному… на збереженні двопартійної підтримки в США”, – наголосив Кулеба, коментуючи часи Трампа.

Очільник українського МЗС також додав, що українська влада продовжуватиме співпрацювати як з демократами, так і з республіканцями в США (щоб забезпечити відносини між двома країнами на більш “твердому ґрунті”).

Прокоментував Кулеба і ситуацію навколо Рудольфа Джуліані – колишнього мера Нью-Йорка та адвоката Дональда Трампа

Міністр запевнив, що не обізнаний щодо офіційного запиту про допомогу від ФБР стосовно Джуліані. Як відомо, у квітні в США провели обшуки в помешканні та офісі Джуліані. Колишній мер Нью-Йорка перебуває під слідством щодо його ділових зв’язків в Україні.

Кулеба зазначив, що Україна відкрита для надання будь-якої допомоги за запитом ФБР, тому що нашій країні “нічого приховувати”.

Міністр додав, що не може коментувати, чи діяв Джуліані неправомірно. Однак Кулеба зазначив, що Джуліані “безумовно, грав у політику і поставив ситуацію під загрозу для України і для її відносин із Вашингтоном”.

“Ми зробили все можливе, щоб уникнути пастки та зберегти двопартійну підтримку з боку Сполучених Штатів”, – наголосив Кулеба.