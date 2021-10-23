Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів за якої умови можливе відновлення сусідських відносин України та Росії.

Про це міністр сказав в інтерв’ю директору Польського Інституту міжнародних відносин (PISM) Славоміру Дембському.

За словами Дмитра Кулеби, Росія напала на Україну й окупувала частину території через невизнання того, що українці – окрема нація.

Так, Росія зруйнувала “перспективу добросусідських відносин між росіянами та українцями”. Однак він переконаний, що відносини можна відновити.

“Я переконаний, що у нас можуть бути добросусідські відносини з Росією. Але це вимагає від росіян визнати реальність того, що росіяни та українці – дві окремі вільні нації, що живуть у своїх суверенних державах, самостійно вирішуючи свою долю, зокрема вибір моделі розвитку і союзів”, – сказав Кулеба.

Він зауважив, що попри певні спільні культурні елементи, Україна та Росія – це дві різні країни з принциповими відмінностями, а теза Володимира Путіна про “один народ”, не відповідає дійсності.

Вислів про “один народ”, пояснив Кулеба, насправді означає, що є “одна російська нація, а всі інші приречені на її асиміляцію”.

“За роки російської та радянської окупації Україна надто добре відчула “любов руского міру”, втративши мільйони українців, голодуючи та перебуваючи в царських та радянських в’язницях. Україна продовжуватиме йти своїм шляхом як європейська країна та частина західного світу. Відмова від “руского міру” остаточна” – заявив міністр.