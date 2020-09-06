Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній группі Вітольд Фокін допустив помилку, необережно висловившись з питань особливого статусу Донбасу і повної амністії для бойовиків, і надалі цього не повторить.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Міністр вважає, що Фокін “вийшов за межі своєї позиції”.

“Я запевняю вас, що з того, що я знаю з тих засідань, контактів в рамках ТКГ, які вже відбулися, пан Фокін займав там офіційну позицію. Він, очевидно, дозволив собі вийти за межі тієї позиції, яку він відстоює в ТКГ, і почав міркувати про речі, які, по-перше, стали дуже резонансними, а по-друге, і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, і я як міністр закордонних справ, чітко заявили публічно про те, що це лише особисті думки пана Фокіна, вони не становлять державної, офіційної позиції України на цих перемовинах”, – сказав він.

При цьому Кулеба не бачить причин відстороняти Фокіна з ТКГ в Мінську.

“Кожен має право на помилку. Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу у ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок.”, – сказав Кулеба.