Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.
Міністр вважає, що Фокін “вийшов за межі своєї позиції”.
“Я запевняю вас, що з того, що я знаю з тих засідань, контактів в рамках ТКГ, які вже відбулися, пан Фокін займав там офіційну позицію. Він, очевидно, дозволив собі вийти за межі тієї позиції, яку він відстоює в ТКГ, і почав міркувати про речі, які, по-перше, стали дуже резонансними, а по-друге, і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, і я як міністр закордонних справ, чітко заявили публічно про те, що це лише особисті думки пана Фокіна, вони не становлять державної, офіційної позиції України на цих перемовинах”, – сказав він.
При цьому Кулеба не бачить причин відстороняти Фокіна з ТКГ в Мінську.
“Кожен має право на помилку. Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу у ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок.”, – сказав Кулеба.
- Раніше заступник голови української делегації на переговорах в Мінську, перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.
- Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що його потрібно відкликати з ТКГ. До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання Фокіна є провокаційними й спекулятивними.
- В Офісі президента висловили позицію, ідентичну до позиції Кравчука. Там заявили, що окремі коментарі Фокіна не зображають офіційної позиції України.