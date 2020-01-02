Питання виплати пенсій на непідконтрольних українському Урядові територіях Донецької та Луганської областей може бути вирішено лише в контексті їхньої деокупації.

Про це заявив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

“Для ЄС виплата пенсій на окупованій території – це правозахисне питання, це дуже важливий нюанс. Вони не можуть не наполягати на тому, що це потрібно робити, але вони також розуміють, що одна справа хотіти щось зробити, а інша – це мати технічну можливість і можливість в плані безпеки. Зараз, у нинішній реальності, таких можливостей немає”, – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що зараз діє механізм отримання пенсій, в рамках якого потрібно приїхати за грошима на підконтрольну Уряду України територію.

“Тому вирішення цієї проблеми безпосередньо зав’язано на процес деокупації. Буде там Пенсійний фонд, будуть працювати платіжні системи – можна буде рухатися далі”, – додав Кулеба.

На запитання, як він ставиться до недавно зареєстрованого законопроєкту про виплату пенсій жителям тимчасово окупованих територій, віце-прем’єр повідомив, що такі законодавчі ініціативи повинні бути, “тому що потрібно постійно шукати шляхи вирішення питання”.

“Але я вважаю, що це питання реально може бути вирішене тільки в контексті деокупації”, – додав він.