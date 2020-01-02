Україна ще не готова для повернення до прямих поставок газу з Росії і в подальшому планує це робити лише в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку.

Про це заявив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

“Я вважаю, що ми ще не дозріли для повернення до прямих поставок. Але питання навіть не в цьому. Моя мета як віце-прем’єр-міністра з євроінтеграції полягає в тому, щоб газовий ринок України функціонував виключно на підставі норм Європейського Союзу, Третього енергетичного пакета, і щоб наша енергетика була інтегрована в європейську енергетику. Ніде в правилах Євросоюзу не написано, що ти не повинен купувати газ у певної країни”, – наголосив Кулеба.

За його словами, головне питання в тому, щоб Росія більше ніколи не використовувала газ як інструмент шантажу, як це було в попередні роки незалежності України до 2014 року.

“Тому, коли ми створимо цілісний енергетичний газовий ринок за нормами ЄС, ми не можемо заборонити компаніям купувати газ у “Газпрому” відповідно до їхніх домовленостей, але “Газпром” гратиме в Україні виключно за європейськими правилами та нормами. Він не матиме монополії, не матиме можливості нав’язувати свої умови, підкуповуючи чиновників, він буде одним із гравців”, – пояснив Кулеба.

Він нагадав, що в 2014 році Україна була найбільшим клієнтом російського газового монополіста “Газпром”. У зв’язку з цим віце-прем’єр висловив упевненість, що цього більше ніколи не буде, оскільки диверсифікація ринків і функціонування газового ринку за нормами Євросоюзу не дозволить цьому статися.

“Хтось купуватиме безпосередньо в “Газпрому”, значить, так буде. Можливо, теоретично, “Нафтогаз” купуватиме безпосередньо в “Газпрому” на певному етапі, але виключно в рамках ринкових механізмів, без корупції, шантажу та без “газової голки”. Я переконаний, що все це ми залишимо позаду”, – підсумував Кулеба.