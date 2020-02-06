Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає зневажливим ставлення виробників медіапродуктів до української мови як говору "кумедних малоросів" і закликає їх спуститися з "великоросійського п'єдесталу" в реальність.

Про це він написав у Facebook.

Раніше повідомлялося, що телеканал “1+1” зняв комедійні серіали на 2020 рік українською мовою, а все мелодрами російською. На “1 + 1” вважають, що українська мова для мелодрам не підходить.

“Коментар, що українська мова в комедії звучить, а в мелодрамі не звучить – це, передусім, про глибоко вкорінену зверхність. Нічим не можна виправдати принизливе ставлення до української мови, а тим більше оптимізацією бюджетів і підвищенням рейтингів. Переконаний, що суспільство рішуче засудить такий підхід”, – зазначив віце-прем’єр.

Він додав, що ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію “смішні малороси”, повинні спуститися з “великоросійського п’єдесталу” в реальність, в якій, за даними минулорічного опитування КМІС, майже 80% наших громадян є активними споживачами саме україномовного контенту.

“При цьому особисто я з повагою ставлюся до всіх мов, якими виробляють медіапродукти – української, кримськотатарської, російської, угорської та інших”, – підкреслив Кулеба.