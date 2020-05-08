Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що відносини нашої країни і США не є замороженими, проте потребують певного перезапуску.

Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню LB.ua.

“Вони (відносини, – ред.) не заморожені, але я б ці відносини віддав у хімчистку й повернув в очищеному блискучому вигляді. І в цьому якраз і полягає завдання дипломатів: виступити в ролі цієї хімчистки по обидва боки для того, щоби прибрати плями і зробити костюм, який буде ідеально на тобі сидіти і прекрасно виглядати”, – зазначив очільник МЗС.

При цьому він запевнив, що не бачить “індикаторів, що показують, що президент США не хоче спілкуватися з президентом Зеленським”.

Також Кулеба прокоментував можливість візиту Володимира Зеленського в Білий дім. Очільник МЗС дав зрозуміти, що до виборів у США це може не відбутися.

“Візит у США до виборів – це завжди елемент політики, що впливає на виборчий процес. Для нас завжди в Америці ключовою була двопартійна підтримка. Для нас важливо, щоб Україна зберегла свої позиції й добре ставлення до себе як із боку республіканців, так і з боку демократі”, – заявив міністр.

Коментуючи призначення нового посла США в Україні – генерал-лейтенанта Кіта Дейтона – Кулеба назвав його “класним мужиком”.

“Я з ним бачився кілька разів у складі групи оборонних радників. Він дуже крутий, глибоко розуміє суть процесів, що відбуваються в українському оборонному секторі. Він знає, що відбувається. У статусі радника був налаштований вкрай конструктивно й позитивно, хотів реально допомогти. Плюс статус генерал-лейтенанта армії США багато про що говорить: це певний досвід і набір навичок”, – пояснив міністр.