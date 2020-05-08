Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню LB.ua.
“Вони (відносини, – ред.) не заморожені, але я б ці відносини віддав у хімчистку й повернув в очищеному блискучому вигляді. І в цьому якраз і полягає завдання дипломатів: виступити в ролі цієї хімчистки по обидва боки для того, щоби прибрати плями і зробити костюм, який буде ідеально на тобі сидіти і прекрасно виглядати”, – зазначив очільник МЗС.
При цьому він запевнив, що не бачить “індикаторів, що показують, що президент США не хоче спілкуватися з президентом Зеленським”.
Також Кулеба прокоментував можливість візиту Володимира Зеленського в Білий дім. Очільник МЗС дав зрозуміти, що до виборів у США це може не відбутися.
“Візит у США до виборів – це завжди елемент політики, що впливає на виборчий процес. Для нас завжди в Америці ключовою була двопартійна підтримка. Для нас важливо, щоб Україна зберегла свої позиції й добре ставлення до себе як із боку республіканців, так і з боку демократі”, – заявив міністр.
Коментуючи призначення нового посла США в Україні – генерал-лейтенанта Кіта Дейтона – Кулеба назвав його “класним мужиком”.
“Я з ним бачився кілька разів у складі групи оборонних радників. Він дуже крутий, глибоко розуміє суть процесів, що відбуваються в українському оборонному секторі. Він знає, що відбувається. У статусі радника був налаштований вкрай конструктивно й позитивно, хотів реально допомогти. Плюс статус генерал-лейтенанта армії США багато про що говорить: це певний досвід і набір навичок”, – пояснив міністр.
- 21 січня в Сенаті США стартували слухання у справі про імпічмент президенту Дональду Трампу. Йому пред’явили дві статті звинувачень. Зокрема, Трампа звинуватили в тому, що він звернувся за допомогою до уряду України, щоб переобратися на посаду в листопаді 2020 року. Передбачалося, що він “заморозив” мільйони доларів військової допомоги Україні. За словами свідків, Трамп хотів, щоб Україна публічно оголосила про розслідування по Джо Байдену і його синові, щоб прибрати свого конкурента на виборах. У результаті Трампа виправдали за всіма статтями обвинувачення.
- Приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року. 25 вересня була опублікована повна стенограма розмови.
- Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор розповів членам Палати представників Конгресу США, що американський лідер Дональд Трамп дійсно чинив тиск на Київ, вимагаючи розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.