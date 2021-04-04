Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС, віцепрезидентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба поінформував співрозмовника про дестабілізуючі дії Росії, зокрема системне загострення безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму, небажання РФ підтвердити відданість режиму припинення вогню, нарощування військової присутності поблизу кордонів нашої держави, інтенсивне поширення дезінформації.

В МЗС повідомили, що Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу у незмінній підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України: “Європейський Союз із вами”.

“Високий представник ЄС також запросив очільника української дипломатії взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня. Міністр прийняв запрошення”, – йдеться в повідомленні.