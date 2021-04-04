Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Кулеба поінформував співрозмовника про дестабілізуючі дії Росії, зокрема системне загострення безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму, небажання РФ підтвердити відданість режиму припинення вогню, нарощування військової присутності поблизу кордонів нашої держави, інтенсивне поширення дезінформації.
В МЗС повідомили, що Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу у незмінній підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України: “Європейський Союз із вами”.
“Високий представник ЄС також запросив очільника української дипломатії взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня. Міністр прийняв запрошення”, – йдеться в повідомленні.
- У п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
- 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- 31 березня стало відомо, що представники Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися відновлювати режим тиші на Донбасі з 1 квітня.