Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник МЗС Польщі Рау Збіґнєв провели телефонну розмову. Також Кулеба обговорив зі своїм литовським колегою проблему вивезення продовольства з України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

За словами Кулеби, під час телефонної розмови з головою зовнішньополітичного відомства Польщі Рау Збіґнєвим, обговорювалося чергове постачання важкого озброєння Україні. Також міністри обговорили сьомий пакет антиросійських санкцій. Зокрема, Кулеба зазначив, що підтримав важливі зусилля свого польского колеги на посаді очільника ОБСЄ.

“Провів телефонну розмову зі своїм польським колегою та другом Рау Збіґнєвим. Обговорювали чергову постачу важкого озброєння Україні та сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії. Я також висловив підтримку його важливим зусиллям на посаді голови ОБСЄ”, — написав український міністр.

I had a call with my Polish counterpart and friend @RauZbigniew this morning to discuss next deliveries of heavy weapons to Ukraine and the seventh EU sanctions package on Russia. I also conveyed my support to his important efforts as Chairperson-in-Office of the OSCE. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 11, 2022

Також відбулася телефонна розмова Дмитра Кулеби із його литовським колегою Ґабріелюсом Ландсберґісом. Ключовою темою обговорення стало розблокування експорту продовольства з України. Кулеба наголосив, що Литва розуміє й поділяє безпекові занепокоєння України, та наголосив, що Києву необхідно більше важкої зброї для захисту Одеси з моря.

Провів розмову з литовським колегою та другом @GLandsbergis. Працюємо разом над вирішенням проблеми розблокування українського експорту продовольства. Литва повністю розуміє та поділяє безпекові занепокоєння України. Нам потрібно більше важкої зброї для захисту Одеси з моря. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 11, 2022