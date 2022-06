Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

За словами Кулеби, під час телефонної розмови з головою зовнішньополітичного відомства Польщі Рау Збіґнєвим, обговорювалося чергове постачання важкого озброєння Україні. Також міністри обговорили сьомий пакет антиросійських санкцій. Зокрема, Кулеба зазначив, що підтримав важливі зусилля свого польского колеги на посаді очільника ОБСЄ.

“Провів телефонну розмову зі своїм польським колегою та другом Рау Збіґнєвим. Обговорювали чергову постачу важкого озброєння Україні та сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії. Я також висловив підтримку його важливим зусиллям на посаді голови ОБСЄ”, — написав український міністр.

I had a call with my Polish counterpart and friend @RauZbigniew this morning to discuss next deliveries of heavy weapons to Ukraine and the seventh EU sanctions package on Russia. I also conveyed my support to his important efforts as Chairperson-in-Office of the OSCE.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 11, 2022