Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

За словами Кулеби, під час телефонної розмови з головою зовнішньополітичного відомства Польщі Рау Збіґнєвим, обговорювалося чергове постачання важкого озброєння Україні. Також міністри обговорили сьомий пакет антиросійських санкцій. Зокрема, Кулеба зазначив, що підтримав важливі зусилля свого польского колеги на посаді очільника ОБСЄ.

“Провів телефонну розмову зі своїм польським колегою та другом Рау Збіґнєвим. Обговорювали чергову постачу важкого озброєння Україні та сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії. Я також висловив підтримку його важливим зусиллям на посаді голови ОБСЄ”, — написав український міністр.

Також відбулася телефонна розмова Дмитра Кулеби із його литовським колегою Ґабріелюсом Ландсберґісом. Ключовою темою обговорення стало розблокування експорту продовольства з України. Кулеба наголосив, що Литва розуміє й поділяє безпекові занепокоєння України, та наголосив, що Києву необхідно більше важкої зброї для захисту Одеси з моря.