Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ході зустрічі з нідерландським колегою Вопке Гукстрою обговорили, зокрема, санкції проти Росії.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

Кулеба повідомив, що зустріч пройшла в Гаазі. Зазначається, що голова українського дипломатичного відомства зустрівся зі своїм нідерландським колегою Вопке Гукстрою на початку свого візиту.

Дмитро Кулеба подякував Гукстрі та уряду Нідерландів за зусилля щодо захисту миру не тільки в Україні, а й у Європі.

Розмова міністрів була присвячена санкціям проти країни-агресора, поставкам зброї, а також статусу кандидата в члени Євросоюзу для України.

Відомо, що український міністр перебуватиме у Гаазі 17-18 травня. Плануються зустрічі із членами уряду та парламенту Нідерландів. Головні теми для обговорення – посилення обороноздатності України, розширення санкцій проти РФ та зміцнення ЄС.

Зокрема, Кулеба має намір приділити увагу просуванню позовів України проти Росії з метою притягнення загарбників до відповідальності за їхні злочини.