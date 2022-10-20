Про це глава МЗС повідомив у Twitter.

Він поінформував ізраїльського прем’єра про “невимовні страждання, людські жертви та руйнування, спричинені російськими ракетами та іранськими безпілотниками”.

Сторони детально обговорили запит України на надання Ізраїлем систем та технологій протиповітряної та протиракетної оборони.

Своєю чергою, очільник ізраїльського уряду зазначив, що поділився з Кулебою глибокою стурбованістю військовими зв’язками між Іраном та РФ.

І запевнив, що “Ізраїль підтримує український народ”.

16 жовтня Нахман Шай, міністр у справах діаспори Ізраїлю, закликав свою країну допомогти Україні у військовій сфері. Він закликав до таких дій після інформації щодо постачання Іраном ракет малої та середньої дальності для РФ. Наступного дня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував Ізраїлю через наміри, назвавши їх “дуже необачним кроком”. Тоді ж міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц наголосив, що країна буде продовжувати надавати медичну та гуманітарну допомогу на тлі війни.