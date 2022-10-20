20 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter.

Він поінформував ізраїльського прем’єра про “невимовні страждання, людські жертви та руйнування, спричинені російськими ракетами та іранськими безпілотниками”.

Сторони детально обговорили запит України на надання Ізраїлем систем та технологій протиповітряної та протиракетної оборони.

I spoke to Israeli Prime Minister @YairLapid and informed him on unspeakable suffering, loss of life, and destruction caused by Russian missiles and Iranian-made drones. We discussed in detail Ukraine’s request for Israel to provide air and missile defense systems and technology. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 20, 2022

Своєю чергою, очільник ізраїльського уряду зазначив, що поділився з Кулебою глибокою стурбованістю військовими зв’язками між Іраном та РФ.

І запевнив, що “Ізраїль підтримує український народ”.

This evening, I spoke with the Foreign Minister of Ukraine, @DmytroKuleba, who gave me an update on the war in Ukraine. I shared with him our deep concern about the military ties between Iran and Russia. Israel stands with the Ukrainian people. 🇮🇱 🇺🇦 — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 20, 2022

16 жовтня Нахман Шай, міністр у справах діаспори Ізраїлю, закликав свою країну допомогти Україні у військовій сфері. Він закликав до таких дій після інформації щодо постачання Іраном ракет малої та середньої дальності для РФ. Наступного дня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував Ізраїлю через наміри, назвавши їх “дуже необачним кроком”. Тоді ж міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц наголосив, що країна буде продовжувати надавати медичну та гуманітарну допомогу на тлі війни.