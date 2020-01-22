Про це Кулеба розповів в своєму блозі на “Європейській правді”.

“Митний союз зараз, саме на цьому етапі – це навіть не тактика, а просто красиве гасло, за яким стоять серйозні загрози нашим національним вигодам і інтересам. Тому ми від цієї ідеї відмовляємося”, – пише він.

В той же час Кулеба підкреслює, що членство в Європейському Союзі є стратегічною метою України.

“Ще коли в 2017 році Україна озвучила ідею митного союзу з ЄС, експерти розкритикували її, тому що такий митний союз означав би більше обов’язків і менше прав для України, більше поступок, менше вигоди від угод про торгівлю з іншими країнами. Експерти мали рацію і новий уряд з ними погодився. На цьому етапі нам вигідно максимальне поглиблення співпраці між Україною та ЄС у митній сфері”, – додав віце-прем’єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відклала ідею входити в митний союз з ЄС, роблячи при цьому ставку на максимально можливе спрощення всіх митних процедур.

“Ми відмовляємося від ідеї створення митного союзу з ЄС. На цьому етапі ми хочемо максимально спростити всі митні процедури, інтегрувати Україну в максимальну кількість форматів, які сприятимуть проходженню товарів через митний кордон”, – пояснював Кулеба.