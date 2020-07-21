Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив п'ять вимог, які висуває наша країна до Ірану у справі про літак авіакомпанії МАУ ("Міжнародні авіалінії України"), який був збитий біля Тегерана в січні цього року.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

“Ми не приймаємо аргумент про людську помилку. Іран повинен пояснити у всіх деталях, що сталося. У сучасному світі просто взяти і збити літак одній людині не під силу, навіть якщо ця людина надзвичайно підступна, талановита і сповнена злих намірів. Ми повинні ставити питання ширше: не про людську помилку, а взагалі про функціонування системи управління повітряним простором Ірану”, – зазначив Кулеба.

За його словами, Україна хоче почути відповідь на наступні запитання: чи функціонувала ця система на момент збиття літака; чи коректно вона функціонувала; чи не було втручань в її діяльність; і яка справжня причина збивання мирного українського літака над Іраном.

“Саме його, а не інших літаків, які перебували в іранському просторі”, – наголосив голова МЗС.

Кулеба також перерахував вимоги, які Україна висуває Ірану:

1. Іран повинен визнати свою міжнародну правову відповідальність за аварію українського літака.

2. Іран повинен вибачитися і надати запевнення, що “подібні події ніколи не повторяться”.

3. Іран повинен провести технічне розслідування відповідно до умов Чиказької конвенції.

4. Іран повинен провести незалежне кримінальне розслідування і притягнути всіх винних до відповідальності.

5. Іран повинен виплатити належну компенсацію.

“Вчора ми отримали інформацію про те, що іранська делегація готова прибути в Україну вже цього тижня для ведення переговорів з нами з приводу компенсацій. Ми давно наполягали на такому візиті. Ми готові до цих переговорів і розраховуємо на те, що сьогодні Іран вже офіційно підтвердить візит своїх представників, і цього тижня в Києві відбудуться такі переговори”, – уточнив Кулеба.