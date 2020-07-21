Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
“Ми не приймаємо аргумент про людську помилку. Іран повинен пояснити у всіх деталях, що сталося. У сучасному світі просто взяти і збити літак одній людині не під силу, навіть якщо ця людина надзвичайно підступна, талановита і сповнена злих намірів. Ми повинні ставити питання ширше: не про людську помилку, а взагалі про функціонування системи управління повітряним простором Ірану”, – зазначив Кулеба.
За його словами, Україна хоче почути відповідь на наступні запитання: чи функціонувала ця система на момент збиття літака; чи коректно вона функціонувала; чи не було втручань в її діяльність; і яка справжня причина збивання мирного українського літака над Іраном.
“Саме його, а не інших літаків, які перебували в іранському просторі”, – наголосив голова МЗС.
Кулеба також перерахував вимоги, які Україна висуває Ірану:
1. Іран повинен визнати свою міжнародну правову відповідальність за аварію українського літака.
2. Іран повинен вибачитися і надати запевнення, що “подібні події ніколи не повторяться”.
3. Іран повинен провести технічне розслідування відповідно до умов Чиказької конвенції.
4. Іран повинен провести незалежне кримінальне розслідування і притягнути всіх винних до відповідальності.
5. Іран повинен виплатити належну компенсацію.
“Вчора ми отримали інформацію про те, що іранська делегація готова прибути в Україну вже цього тижня для ведення переговорів з нами з приводу компенсацій. Ми давно наполягали на такому візиті. Ми готові до цих переговорів і розраховуємо на те, що сьогодні Іран вже офіційно підтвердить візит своїх представників, і цього тижня в Києві відбудуться такі переговори”, – уточнив Кулеба.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- У понеділок, 20 липня, у Франції відбулося зчитування “чорних скриньок” літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, який був збитий в Ірані в січні цього року.