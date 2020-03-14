Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
Кулеба перерахував три кроки, які потрібно знати громадянам України.
“Три кроки для громадянина України за кордоном. Крок № 1. Спробуйте повернутися в Україну до 17 числа. Якщо ви бачите, що у вас не виходить це зробити, негайно зареєструйтеся в системі МЗС “ДРУГ” – Добровільна реєстрація українських громадян, і ми будемо бачити, що ви залишаєтеся, і що ви потребуєте нашої підтримки. Паралельно зверніться до консульської установи або посольства України в тій країні, де ви залишилися. Ви можете це зробити по електронній пошті, в сторінках соцмереж”, – зазначив Кулеба.
Міністр уточнив, що саме система “ДРУГ” стане основою для формування списків громадян “для подальшого вивезення до України спецлітаком”.
“Третій крок – коли ми побачимо цю картинку, де хто знаходиться і в якій кількості, ми зможемо встановити контакт з цими людьми і починати формувати групи”, – наголосив Кулеба.
Як приклад він навів ситуацію зі 100 українцями, котрі “застрягли” в Італії біля кордону Словенії. Туди направлять спецрейс, який їх евакуює.
“Але на борту є ще 100 зайвих місць. Тому наші консули вже роблять оголошення в Північній Італії, що якщо хтось хоче евакуюватися цим рейсом, він може звертатися і потрапити на цей літак”, – розповів очільник МЗС.
За його словами, мобільні оператори lifecell, Vodafone, “Київстар” відправлять на телефонні номери абонентів, які перебувають за кордоном, повідомлення з описом цього алгоритму дій.
Кулеба також у черговий раз закликав українців відмовитися від вже запланованих поїздок за кордон, “тому що ситуація стрімко погіршується в різних країнах, і ви не знаєте, що станеться післязавтра”.
(На відео – з 21:00)
- З опівночі 17 березня буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.