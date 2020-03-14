Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як українці, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в країну після 17 березня – дня припинення авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

Кулеба перерахував три кроки, які потрібно знати громадянам України.

“Три кроки для громадянина України за кордоном. Крок № 1. Спробуйте повернутися в Україну до 17 числа. Якщо ви бачите, що у вас не виходить це зробити, негайно зареєструйтеся в системі МЗС “ДРУГ” – Добровільна реєстрація українських громадян, і ми будемо бачити, що ви залишаєтеся, і що ви потребуєте нашої підтримки. Паралельно зверніться до консульської установи або посольства України в тій країні, де ви залишилися. Ви можете це зробити по електронній пошті, в сторінках соцмереж”, – зазначив Кулеба.

Міністр уточнив, що саме система “ДРУГ” стане основою для формування списків громадян “для подальшого вивезення до України спецлітаком”.

“Третій крок – коли ми побачимо цю картинку, де хто знаходиться і в якій кількості, ми зможемо встановити контакт з цими людьми і починати формувати групи”, – наголосив Кулеба.

Як приклад він навів ситуацію зі 100 українцями, котрі “застрягли” в Італії біля кордону Словенії. Туди направлять спецрейс, який їх евакуює.

“Але на борту є ще 100 зайвих місць. Тому наші консули вже роблять оголошення в Північній Італії, що якщо хтось хоче евакуюватися цим рейсом, він може звертатися і потрапити на цей літак”, – розповів очільник МЗС.

За його словами, мобільні оператори lifecell, Vodafone, “Київстар” відправлять на телефонні номери абонентів, які перебувають за кордоном, повідомлення з описом цього алгоритму дій.

Кулеба також у черговий раз закликав українців відмовитися від вже запланованих поїздок за кордон, “тому що ситуація стрімко погіршується в різних країнах, і ви не знаєте, що станеться післязавтра”.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/EfzG8JQquLQ?start=1260" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На відео – з 21:00)