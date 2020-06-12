Про це глава МЗС повідомив під час ток-шоу “Право на владу“.
“Перше – подвійне громадянство неможливо для державних службовців і друге ніякого громадянства з країною агресором. Це можуть бути додаткові критерії”, – додав він.
Кулеба додав, що для цього повинні бути передбачені спеціальні критерії.
“Це питання (подвійного громадянства – ред.) викликає дискусії. Я особисто вважаю, що ми повинні знайти збалансоване рішення. Давайте дивитися правді очі: мільйони українці з різних причин виїхали за кордон, але хочуть залишатися громадянами України і в найважчі часи допомагали Україні “, – сказав Кулеба.
- Раніше віце-прем’єр Дмитро Кулеба запропонував цивілізовано узаконити в Україні подвійне громадянство.