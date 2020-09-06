На порядку денному саміту Україна-ЄС, запланованому на 1 жовтня 2020 року, широке коло питань.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Моя колега, віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина дуже енергійно займається підготовкою цього саміту і наповненням його таким потужним змістом”, – сказав Кулеба.

За його словами, європейська інтеграція України – це настільки масштабний процес, що його не можна звузити до чогось одного.

“Нас цікавить і оновлення Угоди про асоціацію. Нас цікавить інтеграція в цифровий ринок. Нас цікавить прогрес у сфері юстиції, поглиблення співробітництва у сфері юстиції. Нас цікавить подальше співробітництво з ЄС у стримуванні російської агресії”, – перелічив він.

Крім того, Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена в участі Євросоюзу у відновленні окупованої частини Донбасу після її звільнення.

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

ДОВІДКА. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в два етапи. 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна – ЄС була підписана політична частина Угоди. 27 червня 2014 року в ході засідання Ради ЄС п’ятим президентом України Петром Порошенком і керівництвом Європейського Союзу була підписана економічна частина Угоди.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі. Документ передбачає створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.