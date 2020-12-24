У наступному, 2021 році, робота Міністерства закордонних справ України та українських дипломатів буде зосереджена на семи пріоритетних напрямках.

Про це повідомив сьогодні на підсумковому річному онлайн-брифінгу голова МЗС Дмитро Кулеба.

“Сьогодні я хочу означити ТОП-7 пріоритетів і завдань української дипломатії на наступний рік. Деякі з них продовжать те, над чим ми працювали цього року, деякі продемонструють нову якість. Це те, над чим ми працювали, до чого готувалися, щоб наступного року на повну потужність розгорнути свою діяльність”, – зазначив він.

Кулеба наголосив, що першим пріоритетом є “протидія російській агресії і зміцнення безпеки України”.

“Ця тема пронизує всю нашу діяльність, тому що безпека держави – перш за все. Якщо немає безпеки держави, то з усім іншим працювати стає набагато складніше”, – заявив міністр.

Другий пріоритет – питання, пов’язані з епідемією коронавірусу COVID-19. Кулеба зазначив, що хвороба не зникне в 2021 році, в зв’язку з чим дипломатія продовжить допомагати Міністерству охорони здоров’я протистояти викликам.

Третім пріоритетом, за словами міністра, є запуск Кримської платформи (ініційованого Україною міжнародного майданчика для дискусії щодо проблем Криму і деокупації півострова).

Четвертим пріоритетом Кулеба назвав розробку “якісно нової та ефективної” політики України “щодо закордонних українців”.

“Потреба в такій політиці перезріла. Нам слід вивести взаємодію із закордонним українством на якісно новий рівень, свіжим оком подивитися на саму структуру закордонних українців. Тому що внаслідок низки хвиль міграції це дуже різні люди, в дуже різних країнах, у яких є відмінні потреби. А потреба української держави щодо них є одна: це зберігати єдність української спільноти в світі, де б люди не перебували і чим би вони не займалися”, – пояснив голова МЗС.

П’ятим пріоритетом є “нарощування українського експорту в світі і залучення інвестицій”. Кулеба повідомив, що вже цього року були змінені підходи до роботи з експортерами, і в подальшому ця діяльність продовжиться.

Шостий пріоритет – робота над тим, “щоб Україна утримувала і зміцнювала свої позиції в сфері відновлюваної енергетики” (зокрема водневої).

“Енергетика не є виключно економічним питанням. Це зараз питання політики. І той, хто відстане в переході на зелену економіку, відстане в своєму розвитку і втратить позиції в світі”, – вважає міністр.

Сьомим пріоритетом Кулеба назвав розвиток відносин України з країнами Африки.

“У 2021 році – і це наш сьомий пріоритет – ми відкриємо новий горизонт для української дипломатії, українського бізнесу. Це Африка. Ми дуже ретельно готувалися до виходу на Африканський континент. Цілий рік ми аналізували, зважували свої можливості зі своїми амбіціями. Ми не хочемо кавалерійською атакою туди влазити, там дуже складний регіон. Проте ми побудували обережну, виважену, але, сподіваюся, дієву політику, яка дозволить зміцнити наші позиції на цьому континенті. Це буде вигідно українському бізнесу, державі і громадянам”, – розповів очільник МЗС.

Кулеба додав, що президент України Володимир Зеленський доручив МЗС подати на його розгляд “стратегічний документ щодо відносин з країнами Африки” (і це доручення буде виконано).

(На відео – з 2:00)