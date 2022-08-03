“Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії”, — сказав Кулеба. Голова українського МЗС зазначив, що ця ідея народилася “в колі декількох людей – сиділи, обговорювали й була знайдена така опція”.
За його словами, практика політичних призначень на дипломатичні посади “завжди була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів”.
Він зауважив, що президент постійно придивляється до кандидатів на пріоритетні для нього країни.
“Ми всі — Андрій Єрмак [керівник Офісу Президента], я, Андрій Сибіга [заступник керівника ОП] — постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний”, — заявив Кулеба.
Дипломат додав, що це абсолютно нормально, коли представники влади заводять в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла.
“Я вважаю, що Венедиктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку”, — зазначив очільник МЗС.
- Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відсторонив Генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.
- Опісля в.о. генпрокурора Офіс президента призначив Олексія Симоненка, котрого у 2020 році Національне антикорупційне бюро звинуватило у “незаконному” втручанні в розслідування справи про корупцію.
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Нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс подання до Верховної Ради про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
- 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади Генпрокурора України. За це виступили 264 народні депутати; тоді ж було звільнено Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.