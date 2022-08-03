“Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії”, — сказав Кулеба. Голова українського МЗС зазначив, що ця ідея народилася “в колі декількох людей – сиділи, обговорювали й була знайдена така опція”.

За його словами, практика політичних призначень на дипломатичні посади “завжди була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів”.

Він зауважив, що президент постійно придивляється до кандидатів на пріоритетні для нього країни.

“Ми всі — Андрій Єрмак [керівник Офісу Президента], я, Андрій Сибіга [заступник керівника ОП] — постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний”, — заявив Кулеба.

Дипломат додав, що це абсолютно нормально, коли представники влади заводять в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла.