Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зберігати дипломатичні відносини з Росією варто для допомоги українським політв'язням, які незаконно утримуються на території РФ.

Про це він поінформував в інтерв’ю виданню “Главком”.

Так, відповідаючи на запитання, чи правильно зробила Україна, що, відкликавши посла з РФ, не розірвала дипломатичні відносини, Кулеба заявив:

“Безумовно, правильно. І ми робимо правильно, не повертаючи посла до РФ. Але це тільки верхівка айсберга. Є пласт цілий, хто кого не пускає і куди. Все це не дивно, бо між нами триває війна”.

Очільник МЗС нагадав, що в РФ знаходяться сотні українських політв’язнів.

“У нас сотні політв’язнів, судових процесів, які треба відвідувати. У нас є генконсульство у Ростові-на-Дону… Тому треба практично до цього всього підходити. Політично розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, я ніколи цього не заперечував. Але юридично, з точки зору захисту інтересів своїх громадян, а Росія по суті полює на них в окупованому Криму, у себе на територіях, це була би помилка. Нам потрібна там обмежена дипломатична присутність для захисту інтересів українських громадян в РФ. Я вважаю, що нинішня конфігурація є найбільш збалансованою і ефективною”, – зазначив Кулеба.