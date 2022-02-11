Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це міністр повідомив у Twitter.

Розмова стосувалася загрози ескалації збройного конфлікту з боку РФ на кордоні з Україною.

Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави” – пише Кулеба.

Нагадаємо, що у п’ятницю радник президента з питань національної безпеки США Джейк Салліван зазначив, що напад Росії на Україну, скоріше за все, почнеться з ракетних і повітряних атак, а також додав, що американці мусять залишити Україну протягом наступних 48 годин.

На тлі цього американцям телефонують з Державного департаменту США та просять негайно покинути Україну.