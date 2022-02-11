Про це міністр повідомив у Twitter.
Розмова стосувалася загрози ескалації збройного конфлікту з боку РФ на кордоні з Україною.
Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави” – пише Кулеба.
Нагадаємо, що у п’ятницю радник президента з питань національної безпеки США Джейк Салліван зазначив, що напад Росії на Україну, скоріше за все, почнеться з ракетних і повітряних атак, а також додав, що американці мусять залишити Україну протягом наступних 48 годин.
На тлі цього американцям телефонують з Державного департаменту США та просять негайно покинути Україну.
Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
- Також згідно з даними розвідки Сполучених Штатів Америки, деякі російські чиновники стурбовані тим, що новий напад на Україну буде дорожчим та складнішим, ніж уявляють президент Російської Федерації Володимир Путін та інші високопосадовці.
- Раніше у США є докази того, що РФ розробила план, схвалений на найвищому рівні у Москві, аби створити привід для нападу на Україну, хибно звинувативши українські сили в теракті. Цього разу росіяни мали використати сфальшоване відео нібито з атакою на Росію.