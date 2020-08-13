До Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь направлені дві ноти з приводу затриманих на протестах українців. Відомо про затримання ще однієї громадянки України.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз відомо про трьох затриманих українців: це волонтери “Восток SOS” Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, а також Оксана Альошина.

“Посольство України на виконання мого доручення направило дві ноти в МЗС Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, затриманих правоохоронними органами з 9 по 12 серпня. І надати інформацію про причини затримання, місця утримування Костянтина Рєуцького, Євгенія Васильєва та третьої громадянки Оксани Альошиної, яка була також вчора затримана“, – зазначив Кулеба.

Він додав, що Україна вимагає негайного звільнення затриманих громадян.

“Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами. І якщо буде інформація про інших громадян, то з ними також. Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення їх до України”, – заявив Кулеба.

(На відео – з 4:00)