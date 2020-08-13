Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, зараз відомо про трьох затриманих українців: це волонтери “Восток SOS” Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, а також Оксана Альошина.
“Посольство України на виконання мого доручення направило дві ноти в МЗС Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, затриманих правоохоронними органами з 9 по 12 серпня. І надати інформацію про причини затримання, місця утримування Костянтина Рєуцького, Євгенія Васильєва та третьої громадянки Оксани Альошиної, яка була також вчора затримана“, – зазначив Кулеба.
Він додав, що Україна вимагає негайного звільнення затриманих громадян.
“Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами. І якщо буде інформація про інших громадян, то з ними також. Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення їх до України”, – заявив Кулеба.
(На відео – з 4:00)
- Напередодні стало відомо, що білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS” Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Їм інкримінують статтю про “масові заворушення”.
- Декілька десятків правозахисних, благодійних та громадських організацій виступили із відкритою заявою на підтримку затриманих у Білорусі волонтерів “Восток SOS” Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
- Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям поки не відвідувати територію Білорусі до стабілізації там ситуації.
- Зранку 12 серпня в МЗС України повідомляли, що у Білорусі під час масових протестів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України. За результатами вжитих посольством заходів, наступного дня їх звільнили з-під варти.