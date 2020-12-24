Для України зараз недоцільно вводити або приєднуватися до економічних санкцій проти Білорусі.

Про це повідомив сьогодні на підсумковому річному онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що економіка – “це та сфера, яка важлива і для народу України, і для народу Білорусі”, у зв’язку з чим необхідно реалізовувати “дуже зважену політику”.

Однак, за словами Кулеби, білоруські чиновники, причетні до репресій проти свого народу, повинні понести відповідальність.

“Щодо санкцій Європейського Союзу, то ми всі санкції вивчаємо. Ми повинні пройти свої внутрішні державні процедури щодо запровадження тих чи інших санкцій ЄС. Але я можу підтвердити вам абсолютно щиро свою позицію: я вважаю, що Україні недоцільно на цьому етапі вводити або приєднуватися до економічних санкцій проти Білорусі. Що стосується санкцій проти різних білоруських чиновників, задіяних у репресіях проти білоруського народу, то ці люди, безумовно, повинні нести відповідальність“, – наголосив міністр.

Кулеба також нагадав, що в середу, 23 грудня, Уряд України прийняв рішення, яке “відповідає інтересам білорусів, котрі відчувають себе під тиском в Білорусі”. Це рішення ще більше спростило процедури, пов’язані з їх можливим переїздом і працевлаштуванням у нашій країні.

“Цю політику підтримки білоруського народу Уряд України рішуче продовжить”, – уточнив очільник МЗС.

(На відео – з 34:10)