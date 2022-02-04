Відповідну заяву він зробив підбиваючи підсумки першого тижня дипломатії.

Кулеба наголосив на важливості подій в Україні для всього світу.

“Такі серйозно зменшують небезпечні виклики та плутають карти Кремлю. Тому, коли нам хтось погрожує, світові лідери їдуть до нас і стоять з нами пліч-о-пліч і приймають рішення, які підкріплюють ці візити практичною допомогою. Можливо, керівництво РФ сподівалося, що Україну залишать наодинці, а все навпаки – на самоті залишилася Росія зі своїми військами та погрозами. Нам вдалося мобілізувати найбільшу підтримку проти агресії РФ з 2014 року”, – заявив міністр.

Він нагадав, що останнім часом Польща та Чехія надали Україні новітнє озброєння, Британія – виділила додаткові 88 млн фунтів стерлінгів економічної допомоги, Нідерланди – готові відкрити нові можливості у торгівлі та інвестиціях, країни Бухарестської дев’ятки готують рішення щодо підтримки України з питань військової допомоги.

 