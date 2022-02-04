Світові лідери стоять пліч-о-пліч з Україною, про це свідчать візити очільників держав до Києва цього тижня. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Росія залишилась наодинці зі своїми погрозами.

Відповідну заяву він зробив підбиваючи підсумки першого тижня дипломатії.

Кулеба наголосив на важливості подій в Україні для всього світу.

“Такі серйозно зменшують небезпечні виклики та плутають карти Кремлю. Тому, коли нам хтось погрожує, світові лідери їдуть до нас і стоять з нами пліч-о-пліч і приймають рішення, які підкріплюють ці візити практичною допомогою. Можливо, керівництво РФ сподівалося, що Україну залишать наодинці, а все навпаки – на самоті залишилася Росія зі своїми військами та погрозами. Нам вдалося мобілізувати найбільшу підтримку проти агресії РФ з 2014 року”, – заявив міністр.

Він нагадав, що останнім часом Польща та Чехія надали Україні новітнє озброєння, Британія – виділила додаткові 88 млн фунтів стерлінгів економічної допомоги, Нідерланди – готові відкрити нові можливості у торгівлі та інвестиціях, країни Бухарестської дев’ятки готують рішення щодо підтримки України з питань військової допомоги.