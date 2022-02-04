Відповідну заяву він зробив підбиваючи підсумки першого тижня дипломатії.
Кулеба наголосив на важливості подій в Україні для всього світу.
“Такі серйозно зменшують небезпечні виклики та плутають карти Кремлю. Тому, коли нам хтось погрожує, світові лідери їдуть до нас і стоять з нами пліч-о-пліч і приймають рішення, які підкріплюють ці візити практичною допомогою. Можливо, керівництво РФ сподівалося, що Україну залишать наодинці, а все навпаки – на самоті залишилася Росія зі своїми військами та погрозами. Нам вдалося мобілізувати найбільшу підтримку проти агресії РФ з 2014 року”, – заявив міністр.
Він нагадав, що останнім часом Польща та Чехія надали Україні новітнє озброєння, Британія – виділила додаткові 88 млн фунтів стерлінгів економічної допомоги, Нідерланди – готові відкрити нові можливості у торгівлі та інвестиціях, країни Бухарестської дев’ятки готують рішення щодо підтримки України з питань військової допомоги.
- Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час спілкування Блінкен наголосив на готовності продовжити перемовини щодо “гарантій безпеки” та знову закликав Кремль до відведення військ від України.
- Британський історик та журналіст Тімоті Гартон Еш переконаний, що довгострокова мета Путіна у Східній Європі є абсолютно зрозумілою. Він хоче максимально відновити імперію, статус великої держави та сферу впливу, які Росія так різко втратила 30 років тому з розпадом Радянського Союзу у грудні 1991 року. А ось позиція Заходу лишається невизначеною, через що ослабленою.
- Віцепрем’єр Польщі з питань безпеки, голова партії “Право і Справедливість” Ярослав Качинський заявив, що найрішучіша позиція Заходу в умовах агресії Російської Федерації зменшить імовірність війни.
- Петро Порошенко дав інтерв’ю італійській газеті, розповівши про реалії російсько-української війни і як світова спільнота повинна відреагувати на загрози з боку Росії.
- Чи призведе українська криза до війни, знає лише одна людина, людина, яка її розпочала: президент Росії Володимир Путін. Одначе, починаючи з анексії Криму та окупації східних регіонів України, у президента РФ все почало йти не так, як він на це розраховував. Деталі читайте у матеріалі видання Washington Post.