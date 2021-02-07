Відповідну заяву міністр зробив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За його словами, “Україна виступає на захист росіян, які прагнуть демократичних змін у своїй державі”, а Навальний став “уособленням цих змін”.

“Я принципово завжди виступатиму на підтримку людини, яку свавільно кидають за ґрати по абсолютно очевидному політичному кейсу. Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми будемо з ним розбиратися, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання. Але права людини мають поважатися. Тому справа Навального у цьому плані є очевидною”, – зазначив Кулеба.

Очільник МЗС також підтримав намір США ввести санкції за арешт Навального.

“Якщо говорити відверто і недипломатично, то все, що ускладнює життя Росії, є автоматично добрим для України. Тому що все, що стримує можливості Росії здійснювати агресію, все, що зменшує її ресурси, то це все нам вигідно… Я вже не знаю, що має такого вчинити Росія, щоб санкційні механізми проти неї вийшли на якісно новий рівень. Вони намагалися того Навального отруїти і, власне, вбити. Він щойно повернувся – його посадили у в’язницю. Тисячі людей виходять на протести – всіх заламують, скручують руки. Ну, повне свавілля! Мені здається, що реакція США тут є абсолютно природною”, – заявив Кулеба.

(На відео – з 24:10)

До слова, Олексій Навальний у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії і більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.

Згодом Навальний повідомив, що в разі перемоги на президентських виборах проведе в окупованому Криму повторний референдум, оскільки “зараз незрозуміло, чия територія”.