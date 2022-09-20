Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проведення російськими загарбниками псевдореферендумів нічого не змінить, Україна й надалі буде звільняти від окупантів свої території.

Відповідний допис Дмитро Кулеба опублікував на своїй сторінці у Twitter.

“Ані фейкові “референдуми”, ані гібридна “мобілізація” нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окуповує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії”, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022

Варто зазначити, що сьогодні, 20 вересня “парламент” невизнаної “Луганської Народної Республіки” проголосував за проведення референдуму про приєднання до Росії. “Закон” вже підписав так званий “голова” псевдореспубліки Леонід Пасічник.

20 вересня “депутати” невизнаної “ЛНР” одностайно проголосували за “закон” про проведення “референдуму” щодо приєднання Луганської області до складу Російської Федерації.

Вже менш ніж через годину у ЗМІ повідомили, що “закон” про “референдум” підписав і так званий “голова” невизнаної республіки Леонід Пасічник.

Згодом “перший заступник спікера парламенту ЛНР” повідомив, що “рефередум” у псевдореспубліці проведуть у період з 23 по 27 вересня.

Також 20 вересня про терміновий “референдум” заявили у “громадській раді” тимчасово окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, що про “терміновий референдум” у так званій “ЛНР” заговорили напередодні, 19 вересня. Цього ж дня бажання провести “референдум” щодо приєднання до РФ висловили й у так званій “ДНР”. Натомість в Інституті вивчення війни вважають, що терміновий “референдум” знадобився окупантам, оскільки вони бояться контрнаступу Збройних сил України.