Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що в питанні російської агресії Вашингтон "буде твердо стояти поруч з Україною".

Про це розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи нещодавні телефонні переговори з Блінкеном.

“Держсекретар мене відразу, буквально з ходу, запевнив у тому, що США міцно і твердо стоятимуть поруч з Україною у протидії російській агресії”, – наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що за підсумками переговорів з Блінкеном “є спільне розуміння і домовленість про те, що динаміка відносин України та США буде посилена”.

“На це є політична воля обох сторін. Це дуже важливо. Другий момент. Всі питання підтримки України у військовій, в економічній сфері залишаються, підтримка трансформацій Україною – всі вони залишаються на порядку денному, і США готові посилювати свою взаємодію”, – розповів Кулеба.

Очільник МЗС уточнив, що мова йде, в тому числі, і про надання нашій країні летальної зброї.

“Пам’ятаєте, було багато підозр, що адміністрація Байдена повернеться до політики адміністрації Обами. Але вже у першій розмові пан Блінкен чітко сказав, що включно з питанням надання летального озброєння політика залишиться незмінною і буде ще активізована. Тобто це є відхід від політики Обами, який не надавав нам летальну зброю”, – поінформував Кулеба.

(На відео – з 3:30 та 7:15)