Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що питання припинення безвізового режиму з Євросоюзом, яке виникло після скандального рішення Конституційного суду щодо декларування, зараз знято з порядку денного.

Таку думку він висловив в інтерв’ю “Радіо НВ”.

“29 жовтня МЗС весь день займалося подоланням наслідків цієї проблеми. Ми комунікували з нашими партнерами, і в той момент, коли вони побачили рішучу налаштованість президента і уряду не лише словом, але і ділом долати наслідки рішення Конституційного суду, то їм відлягло від серця… Після рішень РНБО і Кабміну я переконаний, що питання тимчасового припинення дії безвізу з ЄС зняте з порядку денного“, – наголосив Кулеба.

За словами міністра, поки що “єдині репутаційні ризики”, які відчуває Україна через рішення КСУ, – це фактичне руйнування антикорупційної інфраструктури, “яка була створена спільно з нашими міжнародними партнерами в інтересах українського народу і європейської інтеграції України”.

“Наразі це єдина проблема, яка є на порядку денному”, – заявив голова МЗС.

Кулеба також підтвердив, що такі структури в Україні, як НАЗК, НАБУ і Вищий антикорупційний суд, дуже важливі для європейських і американських партнерів, оскільки “вони відчувають свою відповідальність за створену інфраструктуру, і для них вона є супер принциповою”.

“Але Конституційний суд просто зруйнував цю інфраструктуру. А якщо згадати, що на розгляді Конституційного суду знаходиться подання щодо конституційності Антикорупційного суду, і погляди КСУ тепер є доволі зрозумілими, то, по суті, в руках КСУ зараз є можливість просто демонтувати всю антикорупційну інфраструктуру в державі. Це неприпустимо”, – зазначив Кулеба.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Також повідомлялося, що рішення КСУ може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму з Євросоюзом.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

29 жовтня Кабінет міністрів України зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Згодом Національне агентство із запобігання корупції повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій.