Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“З одного боку, в державі, яка сповідує принцип верховенства права, а саме такою є Україна, потрібно поважати рішення судів, будь-якого суду. Але не можна при цьому не констатувати, що вчорашнє рішення Конституційного суду створює серйозну проблему. Проблему не лише для внутрішнього розвитку України, але і для наших відносин із партнерами, які сприяли створенню антикорупційної інфраструктури України”, – зазначив міністр.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи ставить рішення КСУ під загрозу безвізовий режим з ЄС та подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Кулеба повідомив, що воно “є серйозним ударом”, але ще не руйнує відносини. Тепер все залежить від кроків, які здійснить українська влада.

“Я переконаний, що саме по собі рішення Конституційного суду, хоча і є серйозним ударом, але ще не руйнує нашу взаємодію із західними партнерами. Водночас, якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення і забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді у нас буде проблема”, – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що існування і ефективне функціонування цієї інфраструктури є важливим елементом взаємодії України із західними партнерами.

Кулеба запевнив, що і президент України Володимир Зеленський, і Кабінет Міністрів (в тому числі Міністерство закордонних справ) “абсолютно рішуче і принципово налаштовані на подолання наслідків проблеми, створеної рішенням КСУ”.

“І вже незабаром ви побачите конкретні кроки в цьому напрямку”, – запевнив він.

Міністр уточнив, що завдання МЗС у цій ситуації – спільно з партнерами “знайти оптимальні шляхи вирішення створеної проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні діяла належним чином”.

“Ми будемо робити це не тому, що від нас це хтось просить ззовні. Ми будемо робити це, тому що боротьба з корупцією відповідає українським інтересам, інтересам українського народу, зміцненню добробуту українців і подальшому руху України шляхом європейської інтеграції”, – наголосив Кулеба.

Очільник МЗС поінформував, що вчора протягом дня влада аналізувала рішення КСУ і шляхи виходу з ситуації. Сьогодні ці консультації продовжилися.