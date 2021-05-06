Про це очільник українського МЗС розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.
За словами Кулеби, в рамках цього Україна проситиме про системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології.
“Я хочу чітко пояснити, що йдеться не лише про отримання її (зброї – ред.) від Сполучених Штатів, а й про її придбання у США”, – наголосив Кулеба.
“Ми хочемо, щоб це партнерство працювало в обох напрямках. Воно повинно бути взаємовигідним”, – додав він.
Кулеба зазначив, що хоче, щоб Україна розглядалася в США як “східний кордон демократії” у Центральній Європі та регіоні Чорного моря, а також була “інтегрована у Захід”, включно з НАТО.
Коментуючи членство в НАТО, очільник МЗС заявив, що Україна повинна мати чітку дорожню карту вступу в Альянс.
“Членство в НАТО настане не за один день… Але ми повинні мати чітку покрокову дорожню карту нашого вступу до НАТО. І тут США можуть нам допомогти”, – вважає Кулеба.
- 1 січня Сенат приєднався до Палати представників США в голосуванні за скасування вето на закон про оборонний бюджет. Документ передбачав посилення санкцій проти “Північного потоку-2” й виділення 250 млн доларів США військової допомоги Україні у 2021 році. З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).
- На початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.
- Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
- 20 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.