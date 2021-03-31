Про це глава МЗС повідомив у Twitter.
“Я провів змістовну та предметну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України й у Криму”, — написав міністр.
За його словами, під час перемовин обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері.
Інших деталей Кулеба не повідомив.
Нагадаємо, що 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Зазначається, що в результаті обстрілу, чотири українських військовослужбовці загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Згодом стало відомо ім’я одного з загиблих — це підполковник Збройних сил України Коваль Сергій Васильович.
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.
За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.
- 18 березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки” запропонував прийняти заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.
- Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.