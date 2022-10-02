Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно поговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Політики обговорили захист України.

Про це повідомили у пресслужбі Держдепартаменту США.

Міністр та держсекретар обговорили нелегітимні спроби Москви змінити кордони України силою. Під час телефонної розмови Кулеба та Блінкен порушили питання воєнних злочинів і прав людини, які порушують російські військові в Україні щодо населення.

Держсекретар наголосив, що США будуть завжди визнавати міжнародно визнані кордони України. Він наголосив на підтримці України з відновлення контролю над своєю територією. Блінкен заявив, що Штати продовжуватимуть зміцнювати військові та дипломатичні можливості Києва.

Під час розмови порушили питання “зернової угоди” та ядерну безпеку через ситуацію на Запорізькій АЕС.

Ентоні Блінкен нагадав Дмитру Кулебі про пакет військової допомоги на суму 1,1 мільярда доларів і “майбутні постачання”.