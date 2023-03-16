Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили ситуацію на полі бою в Україні та американську підтримку.

Про це сповіщає “Голос Америки”.

За словами Кулеби, обговорили “Формулу миру” та боєприпаси для України.

“Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб Україна мала всі боєприпаси, необхідні для оборони та контрнаступальних операцій”, – прокоментував Кулеба.

Крім того, додається, що пізніше цього ж дня, 16 березня, Дмитро Кулеба повідомив, що “Формулу миру” обговорив також із колегами з Китаю.

“Під час моєї сьогоднішньої розмови з членом Державної ради Китаю та міністром закордонних справ Цінь Ґаном ми обговорили значення принципу територіальної цілісності. Я підкреслив важливість Формули миру президента Зеленського для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні”, – зазначив він.

Додамо, що 15 березня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром та акцентував на необхідності посилення протиповітряної оборони України.

Також нагадаємо, що 13 березня міністр оборони України Олексій Резніков спільно з главою Пентагону Ллойдом Остіном обговорили співпрацю та шлях до перемоги у війні.