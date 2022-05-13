Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ країн G7 із закликом ухвалити законодавство та створити всі процедури, необхідні для передачі російських суверенних активів Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України у Facebook.

На його думку, такі кроки забезпечать можливість використати ці кошти для відбудови після всіх руйнувань, яких завдала Росія.

Міністр нагадав, що такий крок вже зробила Канада. Кулеба переконаний, що решта країн G7 також це зроблять.

“Йдеться про сотні мільярдів доларів і євро. Росія повинна заплатити. Політично, економічно, фінансово. Я вдячний країнам G7 за позитивну реакцію на мій заклик”, — наголосив голова МЗС.

Також ключовими темами зустрічі стали: глобальна продовольча безпека та потреба розблокування українських портів, введення подальших жорстких санкцій проти РФ, включно з енергетичним ембарго, подальше постачання важкої зброї та підтримка економіки України, надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС.