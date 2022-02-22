Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.

Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Ірландії Міхалом Мартіним заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”. Він наголосив, що що зараз Європа стоїть перед загрозою початку серйозної, повномасштабної війни – вперше з часів Другої світової війни. І завдання Німеччини зробити свій внесок у покарання Росії за їх вчорашні дії, аби “не допустити цієї катастрофи”.

Дмитро Кулеба привітав рішення зупинки сертифікації “Північного потоку-2” та додав, що за нинішніх обставин цей крок є правильним з точки зору моральної, практичної та політичної точки зору.

Очільник Міністерства закордонних справ наголосив, що справжнім лідерством є прийняття складних рішень у важкі часи.

Німеччина, на думку міністра, своїм кроком довела це.