Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.
Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Ірландії Міхалом Мартіним заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”. Він наголосив, що що зараз Європа стоїть перед загрозою початку серйозної, повномасштабної війни – вперше з часів Другої світової війни. І завдання Німеччини зробити свій внесок у покарання Росії за їх вчорашні дії, аби “не допустити цієї катастрофи”.
Дмитро Кулеба привітав рішення зупинки сертифікації “Північного потоку-2” та додав, що за нинішніх обставин цей крок є правильним з точки зору моральної, практичної та політичної точки зору.
Очільник Міністерства закордонних справ наголосив, що справжнім лідерством є прийняття складних рішень у важкі часи.
Німеччина, на думку міністра, своїм кроком довела це.
- Нагадаємо, що за підсумками засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй у Міністерстві закордонних справ України наполягають на застосуванні проти Росії “болючих санкцій”, аби “послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації”.
- До цього Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР”, заявивши, що цей крок “ще більше підриває” суверенітет і територіальну цілісність України.
- У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що після визнання президентом РФ Володимиром Путіним так званих “ЛНР” та “ДНР” настав час для дій Заходу — введення санкцій. Для цього російська сторона зробила всі кроки.