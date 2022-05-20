Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив з критикою в адресу НАТО через недостатню допомогу.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Очільник дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба заявив, що підтримка з боку глобального Альянсу, з початку вторгнення російських окупаційних військ, відсутня.

Кулеба зауважив, що НАТО “нічого не зробило” для України, натомість Європейський союз надає Києву потужну підтримку. За його словами, допомога ЄС сильно контрастує на фоні бездіяльності глобального Альянсу.

Однак також голова МЗС високо оцінив зусилля країн-членів НАТО, які підтримують Україну окремо або невеликими групами. На його думку, вони виконали “важливу й чудову” роботу.

Порівнюючи Альянс з ЄС, він виділив останній, зазначивши, що Європейський союз продемонстрував здатність діяти єдиним фронтом і приймати потужні, важливі та складні рішення.

“Чи не могли б ви назвати хоча б одне консенсусне рішення, прийняте НАТО за останні три місяці, яке було б корисним і допомогло Україні?” – звернувся Кулеба з риторичним питанням.