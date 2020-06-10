Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що інформація про те, що Україна створює Берегівський район на догоду інтересам Угорщини фейком.

“Правда: Берегівський район вже давно і щасливо існує і має право продовжити своє існування. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи. Рішення про приєднання цього району ухвалювало не МЗС, однак ми підтримуємо адміністративно-територіальну реформу, що є дійсно європейською і прогресивною”, – пояснив міністр.

Кулеба також зазначив, що під час візиту в Будапешт він не брав на себе зобов’язання створити Берегівський район.

“Правда: Жодні такі зобов’язання під час мого візиту до Будапешта я не брав. МЗС виступає за захист прав осіб, які належать до національних меншин, але не веде жодних перемовин з жодною країною щодо створення “національних” районів чи округів. Такі перемовини суперечили би Конституції, законодавству та національним інтересам України”, – наголосив він.

За його словами, дипломати також не “зливали” українські інтереси у відносинах з Угорщиною.

“Правда: дипломати працюють над нормалізацією відносин з Угорщиною, тому що це відповідає стратегічним інтересам України, зокрема інтересам нашої євроантлантичної інтеграції, та Центральної Європи загалом. Ми в МЗС шукаємо компроміси в українсько-угорських відносинах, проте ніколи не зрадимо наші інтереси, не перейдемо “червоні лінії”, які би шкодили суверенітету та територіальній цілісності України. До речі, на одній з них ми твердо стоїмо, і я про це неодноразово говорив публічно: ми відхиляємо вимоги додатково змінювати закон про освіту”, – пояснив міністр.

Крім того, він наголосив, що жодна іноземна держава не має права диктувати Україні у який спосіб організовувати громади, райони чи області.

“Для нас абсолютно неприйнятними є будь-які втручання іноземної держави у внутрішні справи України”, – резюмував Кулеба.