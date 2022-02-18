Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що заяви самопроголошеної влади в ОРДО стосовно нібито наступальних операцій України не відповідають дійсності.

Про це очільник МВС написав у своєму Twitter.

“Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню”, – пояснив Кулеба.

Як відомо, 18 лютого один з ватажків так званих “Л/ДНР” Денис Пушилін оголосив, що його організація починає “евакуацію” мирного населення у Ростовську область РФ, адже армія України нібито “готується до силового захоплення” ОРДО.

“Президент України Володимир Зеленський незабаром віддасть наказ військовим йти в наступ”, – заявив Пушилін.

При цьому, у Ростовській області про “план евакуації” не знають. В адміністрації губернатора області журналістам повідомили, що цю заяву ватажка “ДНР” вони чули з новин, але інформації про розгортання пунктів тимчасового розміщення немає.