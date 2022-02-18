Про це очільник МВС написав у своєму Twitter.
“Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню”, – пояснив Кулеба.
Як відомо, 18 лютого один з ватажків так званих “Л/ДНР” Денис Пушилін оголосив, що його організація починає “евакуацію” мирного населення у Ростовську область РФ, адже армія України нібито “готується до силового захоплення” ОРДО.
“Президент України Володимир Зеленський незабаром віддасть наказ військовим йти в наступ”, – заявив Пушилін.
При цьому, у Ростовській області про “план евакуації” не знають. В адміністрації губернатора області журналістам повідомили, що цю заяву ватажка “ДНР” вони чули з новин, але інформації про розгортання пунктів тимчасового розміщення немає.
- Нагадаємо, перед Верховною Радою виступив Міністр оборони України Олексій Резніков. Він зауважив, що зараз в зоні ООС були зафіксовані “аномальні події” та шалена кількість обстрілів – 60 випадків протягом дня.
- 17 лютого в Станиці Луганській, містечку в Луганській області, підконтрольні Російській Федерації бойовики обстріляли дитячий садок.
- Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що з ОРДО надходить інформація про евакуацію місцевого населення у деяких пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема й у Донецьку, на тлі можливого загострення. Водночас ЗСУ не планує жодних наступальних операцій.
- Також представники ОБСЄ запевняють, що обстріли на Луганщині можуть призвести до ескалації.