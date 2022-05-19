Про це Кулеба повідомив у Twitter.

За словами міністра, він обговорив із Трасс способи притягання Росії до відповідальності за її злочини та агресію.

Також Кулеба зазначив, що під час розмови йшлося про шляхи розблокування українського експорту продовольства. Голова Українського МЗС наголосив, що країна-агресор несе відповідальність не лише за вбивства, катування та зґвалтування українців, а й за продовольчу кризу у світі, яка може призвести до голоду, зокрема, в Африці.

“Провів розмову з очільницею МЗС Великої Британії Ліз Трасс про притягнення Росії до відповідальності за її агресію та розблокування експорту продовольства з України. РФ несе повну відповідальність не тільки за вбивства, катування і зґвалтування українців, а й голод в усьому світі, зокрема, в Африці”, — йдеться в повідомленні Дмитра Кулеби.