Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм. Бесіда стосувалася викрадення українського суддя Миколи Чауса в Кишиневі.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

Міністерство наголошує, що Чаус “чотири роки тому незаконно, за не до кінця з’ясованих обставин потрапив на територію Молдови, де попросив політичного притулку, а нині зник у Молдові за не менш дивних обставин”.

Кулеба наголосив, що Україна розраховувала на відмову Молдови надати йому притулок і подальшу екстрадицію. Він переконував співрозмовника, що Україна не має стосунку до теперішньої ситуації з Чаусом.

“Міністр зазначив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу. Він також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом”, — інформує відомства.

Також Кулеба заявив, що ситуацію довкола Чауса намагаються використати задля погіршення відносин між державами та їхніх європейських перспектив.

Хто такий Чаус і що відомо про його викрадення?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду. Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення.

Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня.

Після наближення автівки до кордону, припускають журналісти, двоє осіб перетнули кордон з Україною пішки через пункт пропуску Отач (Атаки).