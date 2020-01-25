Про це розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

За його словами, всі норми ЄС в Україні ділять на три групи: вигідні, нейтральні і невигідні.

“Уряд чітко поставив перед собою задачу, ціль в програмі діяльності – досягнути відповідності економічним критеріям членства в ЄС. Але треба розуміти одну просту річ. У нас в Україні працює не “сліпий ксерокс” для копіювання норм ЄС… У нас не “ксерокс”, де ми сліпо копіюємо. У нас є розумний алгоритм, де ми ефективно впроваджуємо норми і ділимо їх, за порадою одних українських експертів, на три групи: вигідні норми, нейтральні і невигідні”, – наголосив Кулеба.

Він уточнив, що спочатку в Україні адаптують ті норми ЄС, які найбільш вигідні для нашої країни, потім нейтральні і наостанок залишають те, що з якихось економічних причин невигідно.

“Це нормальна логіка будь-якої держави, яка керується своїми інтересами”, – заявив віце-прем’єр.

Кулеба додав, що Євросоюз “не є благодійною організацією”.

“Інтеграція до ЄС і політика ЄС щодо держав, які намагаються інтегруватися – все це ґрунтується на чітких інтересах. І саме в збалансуванні цих інтересів, у пошуку компромісів і отримується правильний результат. І безумовно, що інтерес України № 1 у цьому напрямі – це членство в ЄС. Але прийти ми туди маємо, чітко захищаючи свої національні інтереси і таким чином, щоб і самим бути сильними, і зробити ЄС сильнішим завдяки нашому членству”, – пояснив він.

При цьому Кулеба висловив упевненість “у незворотності курсу на європейську інтеграцію України”.

(На відео – з 2:10)