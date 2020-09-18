Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про відсутність прогресу у Мінських переговорах, нагадавши, що Росія є стороною конфлікту.

Відповідний допис Кулеба опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що за чинного уряду України й президента Володимира Зеленського не варто чекати прогресу у виконанні Мінських угод.

Він вважає, що українська влада лише звинувачує Росію і домагається продовження санкцій проти РФ від ЄС і США.

Кулеба назвав цю заяву Лаврова “старою піснею, що всім набридла”.

“В хід вкотре пішла заїжджена платівка, що Росії на Донбасі немає, і що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості. Все це ми чуємо вже сьомий рік поспіль, власне від початку російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

Мені особливо прикро читати ці слова міністра Лаврова саме зараз, коли Україна докладає як ніколи багато зусиль саме для того, щоб врегулювати конфлікт, принести мир, деокупувати свої території Донецької та Луганської областей”, — прокоментував він.

Кулеба наголосив, що Росія підписала усі Мінські домовленості з 2014 року і донині, які підтверджують статус Російської Федерації як сторони конфлікти.

Міністр нагадав, що від початку війни на Донбасі мали місце численні порушення саме з боку Росії. Він зауважив, що РФ:

нафарширувала ОРДЛО зразками російського озброєння, зокрема найновіших та експериментальних, які використовують на українській землі як на армійському полігоні;

здійснювала артилерійські обстріли української території з території Російської Федерації та залучала регулярні підрозділи російської армії до військових дій в Україні;

збила пасажирський авіалайнер MH17 з російської установки “Бук”;

запровадила російський рубль, який охопив усі сфери життя на непідконтрольних територіях;

нав’язує російські паспорти українцям, які мешкають в окупації;

запровадила російські освітні програми, які промивають мізки дітям наших співвітчизників;

створила російське податкове поле та багато інших речей, які з наполегливістю, що заслуговує на краще застосування, насаджуються Москвою на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу;

захопила в 2017 році промислові підприємства та банально розграбувала і вивезла промислові потужності колись величних індустріальних гігантів Донбасу;

вивела свій персонал зі Спільного центру контролю і координації, поставивши під загрозу практичне забезпечення режиму припинення вогню;

блокує виконання вже досягнутих в рамках ТКГ домовленостей щодо нових ділянок розмінування та розведення сил і засобів, а також звільнення утримуваних осіб;

створює системні перешкоди для СММ ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій, зокрема МКЧХ, для виконання своїх мандатів у зоні конфлікту;

використовує у процесі мирного врегулювання мову відвертих погроз та неприхованого шантажу.￼

“Ось така вона справжня російська пісня про окуповані нею райони України”, — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 16 вересня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Переговори тривали майже сім годин. Росія продовжувала блокувати роботу політичної підгрупи, вимагаючи внесення українським парламентом змін до постанови щодо проведення виборів.

Крім того, під час перемовин між головами делегації України та Росії Леонідом Кравчуком та Борисом Гризловим сталася перепалка з приводу статусу ОРДЛО.