Про це повідомляють #Букви з посиланням на сторінку у Facebook міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Дипломат попросив “не перекручувати указ президента” від 22 грудня про координаційну роль МЗС у зовнішній політиці.
Він подякував за привітання з Днем працівника дипломатичної служби України та зазначив, що саме у професійне свято вдалося домогтися відновлення режиму припинення вогню на Сході України.
Я вітаю Андрія Єрмака з цим результатом важкої роботи. Останнім часом ТКГ нагадувала заїжджену платівку, і здавалося, що жодних рішень у ній досягти нереально. Але наполеглива робота і терпіння Єрмака та інших учасників цієї роботи дозволили досягти результату”, — пише Кулеба.
Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності”, — додає Дмитро Кулеба.
- У листопаді цього року, президент України Володимир Зеленський відсвяткував день народження голови Офісу Президента Андрія Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для доставляння людей до резиденції в Карпатах.
- До блогера Ярослава Бондаренка, який на Алеї Героїв Небесної сотні кричав “ганьба!” президенту Володимиру Зеленському та очільнику ОПУ Андрію Єрмаку пришли силовики.
- Нагадаємо, що президента Володимира Зеленського спільно з головою його Офісу Андрієм Єрмаком та дружиною Оленою помітили в першому ряду на фільмуванні новорічного випуску програми “Вечірній квартал”.
- Також очільник Офісу президента Андрій Єрмак надіслав голові партії “Слуга народу” Олені Шуляк посилання на анонімний Telegram-канал, де розміщується інформація проти опозиційної народної депутатки від “Європейської Солідарності” Ірини Геращенко.
- Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак дав свідчення Державному бюро розслідувань у справі зриву спецоперації з затримання членів приватної військової компанії Вагнера. Відсутність свідків цієї події він пояснив так: “Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав”.
- Відомо, що представники політичної партії “Демократична сокира” прийшли до місця проведення пресмарафону президента Володимира Зеленського з вимогою відставки керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.