Про це повідомляють #Букви з посиланням на сторінку у Facebook міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Дипломат попросив “не перекручувати указ президента” від 22 грудня про координаційну роль МЗС у зовнішній політиці.

Він подякував за привітання з Днем працівника дипломатичної служби України та зазначив, що саме у професійне свято вдалося домогтися відновлення режиму припинення вогню на Сході України.

Я вітаю Андрія Єрмака з цим результатом важкої роботи. Останнім часом ТКГ нагадувала заїжджену платівку, і здавалося, що жодних рішень у ній досягти нереально. Але наполеглива робота і терпіння Єрмака та інших учасників цієї роботи дозволили досягти результату”, — пише Кулеба.
За словами міністра закордонних справ, указ Володимира Зеленського про те, що “замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини”.
Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності”, — додає Дмитро Кулеба.