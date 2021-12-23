Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував підписання президентом Володимиром Зеленським указу про координуючу роль МЗС у зовнішній політиці, відзначивши "важку" та "наполегливу" дипломатичну роботу керівника Офісу президента України Андрія Єрмака на Сході України.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на сторінку у Facebook міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Дипломат попросив “не перекручувати указ президента” від 22 грудня про координаційну роль МЗС у зовнішній політиці.

Він подякував за привітання з Днем працівника дипломатичної служби України та зазначив, що саме у професійне свято вдалося домогтися відновлення режиму припинення вогню на Сході України.