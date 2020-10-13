Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив проти нового закриття кордонів нашої країни через епідемію коронавірусу і карантинні обмеження.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Кулеба уточнив, що також виступатиме проти ідеї заклику до українців масово повертатися додому з-за кордону.

“Хвороба залишилася та ж, але інструментарій реагування на неї звузився в порівнянні з початком пандемії. Особисто я, якщо це питання (про закриття кордонів, – ред.), з’явиться на порядку денному, буду виступати проти введення заборони на в’їзд іноземцям. Також буду виступати проти ідеї закликати українців масово повертатися додому”, – наголосив Кулеба.

Міністр нагадав, що на початку пандемії МЗС спільно з іншими органами влади “виконали свою функцію щодо сприяння українцям у поверненні додому”.

“Це була безпрецедентна масштабна операція… Але вже настала нова реальність: всі, хто хотів, вже повернулися, всі, хто вирішив залишитися там, де вони є, залишилися. Тому зараз важливо не генерувати нові міграційні потоки, тому що кожен рух – це наражання себе на небезпеку”, -зазначив Кулеба.

(На відео – з 18:30)