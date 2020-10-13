Про це він заявив сьогодні на брифінгу.
Кулеба уточнив, що також виступатиме проти ідеї заклику до українців масово повертатися додому з-за кордону.
“Хвороба залишилася та ж, але інструментарій реагування на неї звузився в порівнянні з початком пандемії. Особисто я, якщо це питання (про закриття кордонів, – ред.), з’явиться на порядку денному, буду виступати проти введення заборони на в’їзд іноземцям. Також буду виступати проти ідеї закликати українців масово повертатися додому”, – наголосив Кулеба.
Міністр нагадав, що на початку пандемії МЗС спільно з іншими органами влади “виконали свою функцію щодо сприяння українцям у поверненні додому”.
“Це була безпрецедентна масштабна операція… Але вже настала нова реальність: всі, хто хотів, вже повернулися, всі, хто вирішив залишитися там, де вони є, залишилися. Тому зараз важливо не генерувати нові міграційні потоки, тому що кожен рух – це наражання себе на небезпеку”, -зазначив Кулеба.
(На відео – з 18:30)
- Наприкінці серпня Кабмін ввів заборону на в’їзд іноземців до України (винятки були передбачені для окремих категорій громадян). Заборона діяла з 28 серпня по 28 вересня.
- 28 вересня Кабінет Міністрів змінив правила в’їзду іноземців до України на період дії карантину. Зокрема, забороняється перетинати держкордон іноземцям та особам без громадянства без поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування (за деякими винятками).