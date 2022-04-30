Глава Українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що США ухвалили законопроєкт про ленд-ліз завдяки промові президента України Володимира Зеленського, яку він проголосив на Мюнхенській конференції безпеки 19 лютого. Водночас на сайті Конгресу США вказано, що відповідний проєкт закону про ленд-ліз був зареєстрований у Сенаті США ще у січні.

Про це повідомляють #Букви.

Пост про заслугу Зеленського у ленд-лізі Дмитро Кулеба написав у Facebook. Він пригадав, як 19 лютого Зеленський відправся на Мюнхенську конференцію безпеки, “ту саму, на яку йому сильне радили не їхати з міркувань безпеки”.

За словами Кулеби, він, разом з Володимиром Зеленським, Андрієм Єрмаком, Олексієм Резніковим та Андрієм Сибіхою, за декілька годин до виступу президента України все ще працювали над його промовою та вирішували, що залишити у тексті – план Маршала чи ленд-ліз. Тоді Зеленський вибрав ленд-ліз назвавши його важливішим.

Далі у виступі президент України сказав, що для стійкості та відновлення України потрібно створити програму ленд-лізу.

Після цього, додав Кулеба, українська влада почала працювати над реалізацією слів президента, хоча багато хто казав, що “зараз не до ленд-лізу”.

“Але! 19 лютого 2022 року – офіційний день народження ленд-лізу як складової зовнішньої політики України 28 квітня 2022 року – Палата Представників Конгресу США ухвалила “Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні”. Україна – неможливе можливе”, – резюмував Дмитро Кулеба.

Проте ці заяви українського міністра суперечать реальності, оскільки законопроєкт про ленд-ліз був зареєстрований на сайті Конгресу США ще у січня 2022 року. Якщо точніше – 19 січня 2022 року законопроєкт був внесений до Сенату.

Варто зауважити, що Володимир Зеленський у січні 2022 року заперечував можливість повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зокрема того ж 19 січня Зеленський записав відеозвернення, у якому закликав українців не панікувати через повідомлення про вторгнення Росії.

“Потрібно усім заспокоїтись, не бігти по гречку та сірники, не розповсюджувати фейки. Необхідно видихнути”, – сказав тоді Зеленський.

Додамо, що народна обраниця від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко нагадала, що їх команда говорила про необхідність ленд-лізу для України ще з 2014 року.

“І якщо в зовнішній політиці є наступність, то – слава Богу. Якщо Зеленський боровся за ленд-ліз, як до того – Порошенко – так і має бути в зовнішній політиці. І це можна тільки вітати, бо це і є – європейськість!”, – написала вона.

Геращенко додала: якщо всі українські депутати, президента політики будуть говорити зі світом в один голос – це лише посилить Україну.

“Ми – державники. Ми продовжимо робити своє. Як би не намагалися знівелювати і знецінити нашу роботу. Бо Україна в нас одна. Все буде Україна. І слава Богу, що нарешті ленд-ліз – наш! Не партійний, не чиїсь, а важко отриманий, для країни”, – наголосила нардепка.