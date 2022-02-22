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Кулеба заявив, що настав час для введення Заходом санкцій проти РФ

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що після визнання президентом РФ Володимиром Путіним так званих “ЛНР” та “ДНР” настав час для дій Заходу — введення санкцій. Для цього російська сторона зробила всі кроки.

Вівторок, 22 лютого 2022, 11:40
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Про це повідомив очільник відомства Дмитро Кулеба під час відеозвернення.

Міністр нагадав, що позиція України у цьому питанні залишається незмінною. А саме настав час, аби проти Росії застосували санкції. Дмитро Кулеба підкреслив, що наразі головним є, коли та які саме санкції застосують.

“Попри, безумовно, шквал емоцій ми зараз зосереджені на ключовому: на тому, щоб були ухвалені рішення, необхідні для стримування Росії”, — наголосив Кулеба.

Після заяви Володимира Путіна український міністр провів кілька телефонних розмов. Зокрема із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністрами закордонних справ Канади Мелані Жолі та Великої Британії Елізабет Трасс. Також він обговорив ситуацію із керівником зовнішньої політики Європейського Союзу Жозепом Боррелем. Ключовою темою були подальші санкції та дії для стримання агресивних намірів Росії.

Дмитро Кулеба наголосив на тому, аби в міжнародних межах Російську Федерацію притягнули до відповідальності. За його словами, наразі керівництво Кремля займається провокаціями.

Теги: ЛДНР, Дмитро Кулеба, МЗС України, Міністерство закордонних справ України, незалежність ЛДНР, санкції проти Путіна, санкції проти Росії, санкції проти РФ

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