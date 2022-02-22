Кулеба заявив, що настав час для введення Заходом санкцій проти РФ

Про це повідомив очільник відомства Дмитро Кулеба під час відеозвернення.
Міністр нагадав, що позиція України у цьому питанні залишається незмінною. А саме настав час, аби проти Росії застосували санкції. Дмитро Кулеба підкреслив, що наразі головним є, коли та які саме санкції застосують.
“Попри, безумовно, шквал емоцій ми зараз зосереджені на ключовому: на тому, щоб були ухвалені рішення, необхідні для стримування Росії”, — наголосив Кулеба.
Після заяви Володимира Путіна український міністр провів кілька телефонних розмов. Зокрема із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністрами закордонних справ Канади Мелані Жолі та Великої Британії Елізабет Трасс. Також він обговорив ситуацію із керівником зовнішньої політики Європейського Союзу Жозепом Боррелем. Ключовою темою були подальші санкції та дії для стримання агресивних намірів Росії.
Дмитро Кулеба наголосив на тому, аби в міжнародних межах Російську Федерацію притягнули до відповідальності. За його словами, наразі керівництво Кремля займається провокаціями.
- Варто зазначити, що 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Після цього, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР”, заявивши, що цей крок “ще більше підриває” суверенітет і територіальну цілісність України.
- Нагадаємо, що представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Індії, Ірландії, ОАЕ, Кенії та Гани під час засідання Ради безпеки Організації об’єднаних націй рішуче закликали до миру та дипломатії, намагаючись запобігти війні в Україні.
- Також Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності ОРДЛО. Він зазначив, що Україна не планує здаватися, оскільки за нами правда та підтримка партнерів.
- За підсумками засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй у Міністерстві закордонних справ України наполягають на застосуванні проти Росії “болючих санкцій”, аби “послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації”.