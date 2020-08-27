Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що через сфальшовані вибори та агресивну реакцію Мінська на протести в Білорусі всі контакти з білоруською стороною "на паузі".

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу”.

У прямому етері ведуча шоу поставила міністрові запитання щодо того, як будуть надалі розвиватися двосторонні відносини з владою Білорусі, зважаючи на силовий розгін протестувальників, який призвів до жертв, та ймовірну причетність чинного керівництва держави до цього.

У відповідь Кулеба наголосив, що Україна вже неодноразово реагувала на події у Білорусі. Зокрема, не визнала вибори, які пройшли у країні, вільними та такими, що відповідають міжнародним стандартам, доєднавшись до відповідної декларації Європейського Союзу.

“Коли ми говоримо про визнання чи невизнання виборів — це занадто вузько. Вибори це не тільки день, коли всі проголосували та порахували. Це кампанія, доступ кандидатів до ЗМІ, те, що відбувається з кандидатами (чи їх саджають до в’язниці, чи дають проводити власну кампанію). За цією сукупністю факторів ми доходимо до висновку, що вибори не були вільними. Ми приєдналися до позиції ЄС, поділяємо її”, — зазначив він.

Також Кулеба вказав, що Україна пішла на безпрецедентний крок — відкликала свого посла з Білорусі й припинила будь-які контакти з білоруською стороною у відповідь на злочинні дії білоруської влади проти протестувальників.

“У нас зараз по суті всі процеси, всі контакти з білоруською стороною поставлені на паузу. Я можу вам офіційно про це заявити”, — запевнив він.

Кулеба наголосив, що наразі невідомо, чи призведуть протести до зміни керівництва Білорусі, відповідно, чи доведеться українській стороні вести переговори з чинним керівництвом країни надалі.