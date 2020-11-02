Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
У понеділок, 2 листопада, Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки Жаном-Івом Ле Дріаном.
Міністри серед іншого обговорили взаємодію у рамках “нормандського формату” та питання деокупації Криму.
Зокрема, Кулеба поінформував французького колегу про ініціативу створення Кримської платформи — міжнародного формату, що консолідує зусилля міжнародного співтовариства з деокупації Криму — та запросив приєднатися до ініціативи.
“Жан-Ів Ле Дріан висловив вдячність за запрошення та запевнив, що принципова позиція Франції щодо невизнання спроби анексії Криму триватиме надалі, як і відповідна політика обмежувальних заходів по відношенню до Росії. У зв’язку з цим французька сторона розгляне інформацію щодо запуску Кримської платформи”, — зазначили в МЗС.
- Нагадаємо, днями президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган мали зустріч у Стамбулі. За її підсумками вони виступили зі спільною заявою. Згідно з нею, Турецька Республіка підтвердила свою беззастережну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та привітала співробітництво у рамках Кримської платформи, ініційованої Україною.
- 23 вересня під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.