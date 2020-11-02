Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном приєднання Франції до перемовин щодо деокупації Криму.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

У понеділок, 2 листопада, Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки Жаном-Івом Ле Дріаном.

Міністри серед іншого обговорили взаємодію у рамках “нормандського формату” та питання деокупації Криму.

Зокрема, Кулеба поінформував французького колегу про ініціативу створення Кримської платформи — міжнародного формату, що консолідує зусилля міжнародного співтовариства з деокупації Криму — та запросив приєднатися до ініціативи.

“Жан-Ів Ле Дріан висловив вдячність за запрошення та запевнив, що принципова позиція Франції щодо невизнання спроби анексії Криму триватиме надалі, як і відповідна політика обмежувальних заходів по відношенню до Росії. У зв’язку з цим французька сторона розгляне інформацію щодо запуску Кримської платформи”, — зазначили в МЗС.