Про це Кулеба сказав в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.
“Треба розуміти Росію. Ми не повинні теж зачаровуватись Олексієм Навальним, з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому ненадкушеним і свіжим, в гарному стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій”, — сказав він.
На думку Кулеби, Росії доведеться у будь-якому разі вибачатися за анексію Криму.
“Ще й вибачення доведеться йому принести за російську агресію, якщо станеться так, що Навальний в якійсь перспективі в результаті демократичних виборів очолить Росію або посяде якесь політичне місце в системі. Але, як я сказав, ворог мого ворога є моїм другом. Тому якщо Навальний є ворогом Путіна, то ми підтримуємо Навального. Все дуже просто”, — сказав він.
Нагадаємо, Олексій Навальний заявляв, що тепер Крим де-факто “належить” Росії, й реалії нібито такі, що Крим є “частиною РФ” і ніколи вже не повернеться в Україну.
“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.
- 17 січня літак із Олексієм Навальним приземлився в “Шереметьєво”, політика затримали під час паспортного контролю. Згодом його арештували на 30 діб.
- Міністерство закордонних справ заявило, що Україна занепокоєна у зв’язку з затриманням російського опозиціонера Олексія Навального.
- Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального. Вона містить заклики до розширення санкцій проти Росії, а також до зупинки будівництва газопроводу “Північний потік-2”.
- У суботу, 23 січня, по всій Росії на акціях протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального були затримані понад три тисячі людей.