Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував особистість російського опозиціонера Навального, заявивши, що ним не варто зачаровуватись, хоча Україна підтримує його звільнення.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

“Треба розуміти Росію. Ми не повинні теж зачаровуватись Олексієм Навальним, з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому ненадкушеним і свіжим, в гарному стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій”, — сказав він.

На думку Кулеби, Росії доведеться у будь-якому разі вибачатися за анексію Криму.

“Ще й вибачення доведеться йому принести за російську агресію, якщо станеться так, що Навальний в якійсь перспективі в результаті демократичних виборів очолить Росію або посяде якесь політичне місце в системі. Але, як я сказав, ворог мого ворога є моїм другом. Тому якщо Навальний є ворогом Путіна, то ми підтримуємо Навального. Все дуже просто”, — сказав він.

Нагадаємо, Олексій Навальний заявляв, що тепер Крим де-факто “належить” Росії, й реалії нібито такі, що Крим є “частиною РФ” і ніколи вже не повернеться в Україну.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.