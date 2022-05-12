Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба звернувся до німецьких компаній із закликом вийти з Росії та переїхати до України.

Відповідний заклик міститься у дописі Дмитра Кулеби у Twitter.

Кулеба повідомив, що, оскільки Росія продовжує чинити звірства в Україні, доходи іноземних компаній, зокрема й німецького бізнесу, який знаходиться на території держави-агресора, заплямовані кров’ю українців.

Голова МЗС зазначив, що компаніям необхідно вийти з Росії та почати працювати в Україні. Такий жест буде щирим внеском у підтримання миру в Європі.

“Так як Росія продовжує чинити жахливі звірства в Україні, доходи іноземних компаній, які продовжують функціонувати в Росії, заплямовані українською кров’ю. Я закликаю німецький бізнес вийти з Росії та переїхати до України. Це буде щирим внеском у мир в Європі”, – зазначив Кулеба.

Як повідомляє CNN, український міністр заявив журналістам у Берліні, що спостерігає позитивну динаміку, і високо оцінив реакцію Німеччини на війну з РФ. Кулеба зазначив зміну позиції Німеччини щодо найважливіших питань та її рух у вірному напрямку.