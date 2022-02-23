Про це сповістили в етері телеканалу “Рада”.
Очільник МЗС наголосив, що початок повномасштабної війни в Україні стане “кінцем світового порядку”, тому потрібні негайні чіткі та рішучі діїз боку ООН та міжнародного товариства, щоб цьому запобігти.
“Український народ розраховує на такі дії з боку наших стратегічних партнерів”, – зауважив Кулеба.
Своєю чергою, Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтвердив міністра закордонних справ України стосовно рівня загрози та висловив сподівання стосовно того, що Росія все ж не наважиться продовжувати агресивні дії.
“Наш світ зіткнувся з найбільшою глобальною загрозою миру. Упродовж останніх років ми не стикалися з настільки серйозною безпековою кризою. Ми опинилися перед прірвою, до якої, я сподіваюся, ми не потрапимо. Останні події довкола України мене надзвичайно турбують”, – заявив Ґутерріш.
- Нагадаємо, Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Ґутерріш заявив, що російські війська не можна називати миротворцями, оскільки вони ввійшли на територію України без її згоди.
- Представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Індії, Ірландії, ОАЕ, Кенії та Гани під час засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй рішуче закликали до миру та дипломатії, намагаючись запобігти війні в Україні.
- За підсумками засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй у Міністерстві закордонних справ України наполягають на застосуванні проти Росії “болючих санкцій”, аби “послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації”.