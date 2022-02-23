Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку закликав країни Організацію розмістити в Україні миротворців.

Про це сповістили в етері телеканалу “Рада”.

Очільник МЗС наголосив, що початок повномасштабної війни в Україні стане “кінцем світового порядку”, тому потрібні негайні чіткі та рішучі діїз боку ООН та міжнародного товариства, щоб цьому запобігти.

“Український народ розраховує на такі дії з боку наших стратегічних партнерів”, – зауважив Кулеба.

Своєю чергою, Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтвердив міністра закордонних справ України стосовно рівня загрози та висловив сподівання стосовно того, що Росія все ж не наважиться продовжувати агресивні дії.