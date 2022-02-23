Про це сповістили в етері телеканалу “Рада”.

Очільник МЗС наголосив, що початок повномасштабної війни в Україні  стане “кінцем світового порядку”, тому потрібні негайні чіткі та рішучі діїз боку ООН та міжнародного товариства, щоб цьому запобігти.

“Український народ розраховує на такі дії з боку наших стратегічних партнерів”, – зауважив Кулеба.

Своєю чергою, Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтвердив міністра закордонних справ України стосовно рівня загрози та висловив сподівання стосовно того, що Росія все ж не наважиться продовжувати агресивні дії.

“Наш світ зіткнувся з найбільшою глобальною загрозою миру. Упродовж останніх років ми не стикалися з настільки серйозною безпековою кризою. Ми опинилися перед прірвою, до якої, я сподіваюся, ми не потрапимо. Останні події довкола України мене надзвичайно турбують”, – заявив Ґутерріш.